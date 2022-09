Boris Johnson garante total apoio a Liz Truss no discurso de despedida

Destacou também destacou as prinicipais ações do Gverno durante o mandato.

Perante dezenas de assessores, membros do Governo e jornalistas, Boris Johnson disse que ia dar ao novo Governo "nada mais do que o mais apoio fervoroso".

As declarações foram feitas no discurso de despedida, em Downing Street, antes de partir para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde vai apresentar formalmente a demissão à rainha Isabel II.

No discurso, o líder cessante falou ainda sobre o futuro, mas não deu muitos pormenores em relação àquilo que iria fazer daqui para a frente.

Sobre o tema de saltos para carreiras futuras, deixem-me dizer que sou agora como um daqueles foguetes impulsionadores que cumpriu a sua função. Vou agora reentrar suavemente na atmosfera e mergulhar invisivelmente num canto remoto e obscuro do Pacífico.”

Liz Truss, nomeada líder do partido conservador na segunda-feira, será indigitada primeira-ministra durante uma audiência com a rainha, depois do encontro da monarca com Johnson.

No regresso a Londres, fará um discurso também em Downing Street, pelas 16:00, antes de começar a formar um novo Governo.