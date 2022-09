NATO analisará "de perto" fugas nos gasodutos russos Nord Stream

O responsável da Aliança Atlântica (o bloco de defesa ocidental) pronunciou-se sobre esta matéria durante uma reunião do grupo social-democrata do Parlamento Europeu (PE) a que assistiu.

"É extremamente importante pôr todos os factos em cima da mesa e, para tal, é algo que acompanharemos de perto nas próximas horas e nos próximos dias, em estreita cooperação com os aliados da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) e o nosso parceiro, convidado, que em breve se tornará membro da NATO, a Suécia", declarou Jens Stoltenberg.

Stoltenberg sublinhou que a Aliança acompanha "com grande preocupação" as informações sobre as fugas nos gasodutos russos e insistiu que a organização transatlântica "monitorizará de perto" a situação, "em estreito contacto" com a Dinamarca e a Suécia, afirmando que agora a Rússia "está a usar a energia como arma".

"Usar a energia como um instrumento num conflito armado tem consequências para todos nós, como um forte aumento nos preços da energia e também um aumento da inflação", sublinhou.

As suspeitas de possível sabotagem pairam sobre as três fugas identificadas nos gasodutos russos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que "alarmaram" o Kremlin e fizeram com que a Dinamarca decretasse uma emergência nos setores da eletricidade e do gás no país. Ambos os gasodutos se encontravam fora de serviço antes das fugas, mas cheios de gás.