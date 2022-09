Vinte desaparecidos em naufrágio durante passagem do furacão Ian pela Florida

Pelo menos 20 pessoas desapareceram, na sequência do naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes cubanos, perto do arquipélago de Keys, no sudoeste do estado norte-americano da Florida, devido à passagem do furacão Ian.

A Guarda Costeira norte-americana indicou ter conseguido resgatar três migrantes, enquanto quatro conseguiram nadar até à costa.

O furacão Ian, uma das tempestades mais poderosas já registadas nos Estados Unidos, causou inundações na Florida, na quarta-feira, cortando a energia a mais de dois milhões de pessoas, indicou o portal PowerOutage, que recolhe informação sobre apagões nos Estados Unidos.