Fuga no Nord Stream 2 já não está a libertar gás natural

Toneladas de metano foram libertadas no mar Báltico desde segunda-feira semana, quando foram identificadas quatro fugas nos tubos subaquáticos.

Foram identificadas quatro fugas de gás no gasoduto Nord Stream. Duas delas estão localizadas na zona económica exclusiva da Suécia, as outras duas na da Dinamarca

Embora nenhum dos oleodutos estivesse a ser usado no momento das explosões, estavam cheios de gás que estava a ser derramado para o Mar Báltico desde segunda-feira.

A quarta fuga agora detetada ocorreu no Nord Stream 2, próximo de um buraco maior encontrado no Nord Stream 1, segundo a guarda costeira sueca.

Fugas de gás misteriosas precedidas de explosões

Na segunda-feira foram, as autoridades dinamarquesas e suecas detetaram as fugas no gasoduto Nord Stream 1, que a Rússia encerrou no início de setembro, e no gasoduto Nord Stream 2, que nunca foi posto em funcionamento, devido à falta de autorização da Alemanha, na sequência da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

Apesar de não estarem operacionais, os dois gasodutos operados por um consórcio da gigante russa Gazprom estavam cheios de gás.