Dinamarca considera fugas nos gasodutos Nord Stream "ações deliberadas"

As estações sísmicas na Dinamarca, Noruega e Finlândia também registaram as explosões. Frederiksen disse que "não há informações sobre quem poderia estar por trás" do sucedido.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, considerou esta terça-feira as fugas identificadas nos gasodutos submarinos Nord Stream no mar Báltico "ações deliberadas" por criminosos desconhecidos, juntando-se assim a outros líderes que apontaram para uma possível sabotagem.

"A era do domínio russo no setor do gás está a chegar ao fim. Uma era marcada por chantagens, ameaças e roubos", declarou Morawiecki.

"O Governo norueguês está a acompanhar os eventos no mar Báltico, onde há fugas de gás do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2. De acordo com informações recolhidas até agora, indica atos de sabotagem", observou Aasland.

Por seu turno, os Estados Unidos declararam-se hoje "prontos" para ajudar os seus parceiros europeus a solucionar as fugas identificadas nos gasodutos submarinos Nord Stream no mar Báltico.

As autoridades dinamarquesas e suecas detetaram fugas no gasoduto Nord Stream 1, que a Rússia encerrou no início de setembro, e no gasoduto Nord Stream 2, que nunca foi posto em funcionamento, devido à falta de autorização da Alemanha, na sequência da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

Apesar de não estarem operacionais, os dois gasodutos operados por um consórcio da gigante russa Gazprom estavam cheios de gás.

A Ucrânia acusou hoje a Rússia de responsabilidade pelas fugas nos gasodutos, denunciando um "ataque terrorista" contra a União Europeia.