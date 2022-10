Von der Leyen destaca "coragem extraordinária" dos galardoados com o Nobel da Paz

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou hoje a atribuição do Nobel da Paz a um trio de representantes da sociedade civil na Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, destacando “a coragem extraordinária” dos galardoados.

Ao anunciar o prémio, a presidente do Comité Nobel norueguês, Berit Reiss-Andersen, disse que os laureados representam a sociedade civil nos três países.

Os laureados são provenientes de três países em foco devido à guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano, com o apoio da Bielorrússia, um país aliado de Moscovo.

Ales Bialiatski, 60 anos, atualmente preso na Bielorrússia, fundou a organização Viasna (Primavera) em 1996, para ajudar presos políticos e as suas famílias, na sequência da repressão do regime do Presidente Alexander Lukashenko.