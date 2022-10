O escritor Salman Rushdie ficou cego de um olho e perdeu a mobilidade de uma das mãos, anunciou este domingo o agente do escritor.

Ao jornal espanhol El País, o agente do autor fala num ataque brutal, com 15 ferimentos no corpo.

O escritor de 75 anos foi esfaqueado no pescoço durante palestra em Nova Iorque, em meados de agosto deste ano.

Três meses depois, Rushdie continua a recuperar do ataque, mas já se sabe que ficou cego de um olho e que perdeu a mobilidade numa das mãos.

O autor do ataque foi detido nos Estados Unidos e invocou inocência em tribunal.