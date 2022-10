Putin considera Brasil o "parceiro mais importante da América Latina"

Vladimir Putin, Presidente da Rússia, afirmou na 19.ª reunião anual do Clube Valdai, que tem "boas relações com o Sr. Lula e (…) com o Sr. Bolsonaro".

Na sessão de encerramento do encontro anual, Putin comentou o atual panorama político do Brasil, afirmando que mantém boas relações com os dois candidatos à Presidência do Brasil, mas refere que a Rússia não interfere em "processos políticos nacionais.".

O Presidente brasileiro tem evitado, até à data, condenar os ataques russos na Ucrânia e manteve uma posição "neutra" e "equilibrada" face ao conflito. Na passada assembleia-geral da ONU Jair Bolsonaro mostrou-se contra as sanções impostas à Rússia e apelou a um “cessar-fogo imediato". O atual Presidente do Brasil, realizou uma visita oficial à Rússia em meados de fevereiro, onde se encontrou com Putin e em julho falou por via telefónica com Zelensky.

" Consideramos o Brasil o nosso parceiro mais importante, na América Latina, e é realmente e tudo faremos para garantir que essas reações evoluem no futuro."

Os dois países em causa integram o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e Putin afirma que há "consenso sobre a nossa relação com o BRICS (...) e também dentro do enquadramento das relações entre a Rússia e o Brasil".

Este domingo, 30 de outubro, realiza-se a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil.