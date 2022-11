Eleições intercalares nos EUA: o que podemos esperar?

Ricardo Costa, da SIC, e Henrique Monteiro, ex-diretor e colaborador do Expresso, estiveram na SIC Notícias a fazer um balanço do que se pode esperar das eleições intercalares dos EUA, que se realizam esta terça-feira.

Ricardo Costa salienta que estas eleições marcam um regresso oficial de Donald Trump, que se prepara para se recandidatar nas próximas presidenciais.

"Algumas pessoas negacionistas vão ser eleitas para lugares mais baixos e vão certificar os resultados mais à frente, nas presidenciais (...). Nas últimas, tentaram que governadores de Estado não validassem os resultados", afirma, acrescentando que são pessoas "perigosas".

Já Henrique Monteiro destaca que, nestas intercalares, são eleitos chefes de polícia, procuradores de estado e juízes. Na SIC Notícias, considera ainda que os democratas "deixam muito campo" para a demagogia "e até estupidez" dos partidários de Trump.

"No senado, não são favas contadas que Trump ganhe. Só estão em causa 35 senadores e desses só 14 é que são democratas. A maior parte dos que estão em causa são republicanos".

No entanto, afirma que Joe Biden fica "completamente condicionado" se perder as duas câmaras.

Na mesma análise, Ricardo Costa refere que os democratas estão a perder vantagem nos negros.

"Biden recandidatar-se seria um erro enorme. Acho que Biden perdia contra Trump daqui a dois anos", diz ainda.

Eleições intercalares

As eleições intercalares norte-americanas que esta terça-feira se realizam determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.

Em disputa estarão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias de Donald Trump.

Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar ainda mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.