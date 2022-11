Com os resultado finais das intercalares norte-americanas ainda incertos, alguns protagonistas destacam-se em sucessos e insucessos, desde o líder da bancada republicana na câmara de representantes, Kevin McCarthy, ao ex-Presidente Donald Trump.

Apesar da "onda vermelha" que os analistas previam não ter acontecido, há vitórias a assinalar, como a de Ron DeSantis, que venceu confortavelmente a reeleição para o cargo de governador da Florida.

"A minha luta só agora começou", disse DeSantis, agradecendo a "vitória esmagadora histórica".

Apontado como o mais provável opositor interno a Trump, esta conquista veio dar ao republicano fôlego para as suas assumidas ambições a uma corrida presidencial, em 2024.

O ex-Presidente Donald Trump é um dos derrotados precoces da noite eleitoral, vendo alguns dos candidatos por si apoiados de forma direta serem ultrapassados pelos adversários democratas.

Se as projeções de uma vitória moderada dos republicanos, a meio de um mandato do pouco popular Joe Biden, se vierem a comprovar, as aspirações de Trump de voltar à Casa Branca podem ficar prejudicadas.