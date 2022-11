O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, acabou com o teletrabalho para os funcionários da rede social Twitter.

No primeiro e-mail enviado à equipa desde que adquiriu a empresa, disse que a partir de agora terão de ir ao escritório pelo menos 40 horas por semana.

Em maio de 2020, os funcionários tinham recebido indicação de que poderiam trabalhar em casa sempre que quisessem, uma vez que o regime remoto foi considerado um sucesso durante a pandemia.

Elon Musk já tinha demonstrado ser contra.

No mesmo e-mail acrescenta que a crise global vai atingir as receitas publicitárias e que espera tempos difíceis.

Outros serviços financeiros?

Elon Musk anunciou, na quarta-feira, que planeia introduzir um sistema de pagamento na rede social e oferecer outros serviços financeiros, como cartões de débito e contas bancárias.

O empresário deu a entender que, numa fase inicial, esses serviços estariam disponíveis apenas para subscritores do Twitter Blue, a assinatura paga que agora também dará aos seus assinantes o visto azul anteriormente reservado para contas verificadas.

O próximo passo, garantiu, pode ser a oferta de contas bancárias que rendam juros altos e, posteriormente, possam ser incorporados cartões de débito ou cheques, por exemplo.

O homem mais rico do mundo assumiu o controlo do Twitter no final de outubro, depois de comprar a rede social por 44 mil milhões de euros, tendo dissolvido de imediato o conselho de administração, além de expulsar os principais quadros e demitir cerca de metade dos 7.500 funcionários.