Invasão ao Capitólio: Trump "quis fazer parte do problema", acusa Pence

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, acusa Donald Trump de ter posto em perigo todos os que estavam no Capitólio, incluindo ele e a família, durante a invasão a 6 de janeiro de 2021. Mike Pence estava no edifício.

Numa entrevista exclusiva ao canal norte americano ABC, diz que Trump foi irresponsável e que quis ser parte do problema.

Confessa ainda que ficou irritado com Donald Trump por o acusar de não ter coragem para fazer o que era necessário.

"As palavras do Presidente naquele dia no comício colocaram em perigo a minha vida, a da minha família e de todos aqueles que estavam no Capitólio", criticou ainda, referindo-se ao discurso de Trump que precedeu o ataque à sede do Congresso pelos seus apoiantes.