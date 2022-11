Nancy Pelosi, a mulher que prometeu derrubar Trump

Para a História, ficará a imagem de Pelosi a rasgar o discurso do Estado da União de Trump, em fevereiro de 2020, depois de o então Presidente ter recusado cumprimentá-la, à entrada da sala do Congresso, deixando-a de mão estendida.

Aquela que foi a primeira mulher a liderar a Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou esta quinta-feira que não se recandidata, mas prometeu manter-se no Congresso e defender novas causas com o seu espírito combativo de sempre.

Pelosi abandona o lugar que ocupou pela primeira vez em 2007, quando se tornou a primeira mulher "Speaker of the House", afirmando-se como uma figura em ascensão no Partido Democrata, a cuja direção tinha chegado em 1976.

Uma década mais tarde, em 1987, entrou pela primeira vez no Capitólio dos EUA, na qualidade de congressista, depois de ter vencido facilmente a eleição pelo círculo de São Francisco -- um lugar que vai continuar a ocupar.

Nancy Pelosi nunca foi uma figura consensual, nem dentro do Congresso, nem dentro do seu partido, onde preferia ser vista como uma política da ala moderada, apesar de o ex-Presidente Trump a ter classificado como a porta-voz de uma "agenda radical de esquerda".

Na era de Barack Obama, serviu de 'locomotiva' parlamentar para a reforma Democrata na área da Saúde, que ficaria conhecida como Obamacare, e, no atual mandato do Presidente Joe Biden, outro Democrata de quem é muito próxima, tornou-se uma defensora do volumoso plano de investimento em infraestruturas.

PELOSI PROMETEU RECEBER TRUMP A SOCO DEPOIS DE INVASÃO DO CAPITÓLIO

Os seus apoiantes elogiam a sua capacidade de diálogo e os seus adversários temem a sua capacidade de combate, como quando, no dia da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, ao ouvir que Donald Trump se iria misturar com a multidão que se aproximava do Congresso, prometeu receber o Presidente a soco.