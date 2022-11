Trump pressionado a pedir desculpas por jantar com Kanye West e Nick Fuentes

O ex-vice-Presidente dos Estados Unidos foi uma das vozes que se levantou contra o encontro entre Trump, Kanye West e Nick Fuentes.

Segundo a Sky News, os três estiveram juntos durante um jantar na semana passada em Mar-a-Lago, na Florida.

Mike Pence defende que Trump deveria pedir desculpas e, em entrevista ao NewsNation, diz mesmo que "errou ao dar a um nacionalista branco, um antissemita e negacionista do Holocausto, um lugar à mesa".

"Acho que ele se deve desculpar por isto. (...) E deveria denunciar esses indivíduos e a retórica odiosa sem qualificação."

Ainda assim, Pence voltou a insistir que Trump não é antissemita ou racista, acrescentando que caso fosse nunca teria sido seu vice-Presidente.

Ao coro de críticas juntaram-se também o senador do Louisiana, Bill Cassidy, o senador da Flórida, Rick Scott e a senadora da Carolina do Sul, Lindsey Graham, aliada de longa data de Trump.

"Ao receber antissemitas racistas para jantar encoraja outros antissemitas racistas", afirmou Cassidy. Já Scott deixou claro que "não há espaço para antissemitismo ou supremacia branca no Partido Republicano. Ponto final".

Outros nomes do Partido Republicano foram também manifestando o desagrado perante este encontro, como o senador do Missouri, Josh Hawley, o governador de Nova Jersey, Chris Christie ou o antigo governador do Arkansas, Asa Hutchinson.

No entanto, da parte do líder republicano na Câmara dos Representante, Kevin McCarthy, e do líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, não houve reação.

Kanye West, agora conhecido como Ye, anunciou há poucos dias a candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024 e convidou Donald Trump para ser seu vice-Presidente, mas a proposta foi recusada.

O anúncio da candidatura de "Ye" surgiu a menos de uma semana da confirmação da recandidatura de Donald Trump , a quem o rapper tinha publicamente mostrado apoio. Em 2020, Kanye West acabou por desistir da corrida eleitoral, por não ter reunido assinaturas suficientes para avançar com a petição.