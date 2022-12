Declaração de impostos de Trump entregue aos congressistas democratas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos entregou a uma comissão da Câmara dos Representantes controlado pelos democratas as declarações de impostos do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021) em cumprimento a uma ordem do Supremo Tribunal norte-americano, foi quarta-feira conhecido.

A rede de televisão CNN especificou que as declarações, que abrangem seis anos, principalmente a partir da época em que Trump esteve na Casa Branca, não devem ser divulgadas tão cedo.

A mais alta instância dos Estados Unidos rejeitou em 22 de novembro o pedido de Trump para manter as suas declarações em segredo e não as entregar à comissão de Formas e Meios da Câmara dos Representantes.

A batalha sobre essas declarações de impostos remonta a 2019, quando a comissão Ways and Means emitiu uma intimação legal para aceder a essas informações como parte da sua investigação sobre possíveis violações fiscais de Trump.

Trump foi o primeiro Presidente dos Estados Unidos desde Gerald Ford (1974-1977) que não publicou a sua declaração de imposto de renda todos os anos, uma tradição que os seus antecessores consideravam parte do seu dever de transparência e prestação de contas ao povo.