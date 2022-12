Vulcão Semeru obriga à evacuação de várias localidades na Indonésia

Milhares de pessoas estão em alerta máximo, no leste de Java, na Indonésia, depois da erupção do vulcão do monte Semeru. Várias localidades na região foram evacuadas e há centenas de famílias que não têm para onde ir.

As ruas estão cobertas por um manto de cinzas e o ar é irrespirável. O Governo da Indonésia ordenou a evacuação de localidades localizadas num raio de oito quilómetros em torno do Monte Semeru. Muitos não têm para onde ir e insistem em ficar nas suas casas, mesmo contra as recomendações das autoridades, que subiram o nível de alerta na região.

O vulcão está localizado no ponto mais alto da ilha de Java, a cerca de 600 quilómetros da capital, Jacarta. A cratera está no cume de uma montanha com mais de 3.600 metros. A erupção de domingo aconteceu depois de uma série de terramotos que, em novembro, abalaram o oeste da Indonésia e que mataram mais de 300 pessoas.

O Havai também mantém o alto o nível de alerta devido à erupção do Mauna Loa, o maior vulcão em atividade em todo o mundo. O Mauna Loa, que se eleva a mais de 4.000 metros do nível do mar, estava adormecido há 38 anos. Há mais de uma semana que está a expelir lava e cinzas, não havendo habitações em risco, uma vez que a corrente de lava está a correr para uma zona desabitada.

As autoridades cortaram várias estradas e há zonas interditas por causa do perigo da inalação dos gases resultantes da atividade vulcânica.

Na Europa, é o vulcão da ilha de Stromboli, no sul de Itália, está a causar preocupação. A lava está a escorrer para o mar mas a atividade tem aumentado nas últimas horas. O Governo italiano aconselha a população a estar vigilante e a seguir as comunicações da proteção civil.

A erupção em Stromboli aconteceu pouco depois de um sismo de magnitude 4,6, ter sido registado no Mediterrâneo. O terramoto causou um pequeno tsunami, com ondas de mais de um metro de meio, que fizeram soar as sirenes de alarme na ilha.