Twitter com novo limite de caracteres: Elon Musk anuncia data

O CEO do Twitter, Elon Musk, já tinha confirmado em dezembro de 2022 que os tweets iam ficar mais longos, mas no domingo anunciou, finalmente, a data em que isso vai acontecer. Numa publicação na rede social, o também dono da Tesla avançou com as datas das novas funcionalidades e atualizações.

A partir do início de fevereiro, o limite de caracteres no Twitter vai passar de 280 para 4.000.

Esta mudança dividiu opiniões quando foi anunciada, em dezembro. Houve quem afirmasse que este era "um grande erro": "4000? Isso é um ensaio, não é um tweet", disse um internauta. Mas houve também quem defendesse que "já não era sem tempo".

Para além da data para a introdução deste novo limite, Elon Musk anunciou também que vai ser feita a primeira parte de uma "revisão muito maior" da interface do utilizador.

Ainda esta semana, vai ser introduzida uma atualização que permite deslizar "facilmente" para a esquerda e a direita entre os tweets recomendados e os seguidos.

Na semana seguinte, será lançado um género de botão de favoritos, que "na prática, é um gosto silencioso", adianta Musk.

Desde que comprou a rede social, em outubro de 2022, por 44 milhões de dólares, o fundador da Tesla tem sido alvo de controvérsia com as decisões tomadas à frente do Twitter.

Entre as decisões estão a "amnistia" para as contas suspensas, o despedimento de metade dos trabalhadores da empresa, a suspensão de contas de jornalistas – que, entretanto, já foram reativadas -, o lançamento de um novo sistema de subscrição com o famoso crachá azul ou ainda o abandono da política contra a desinformação na covid-19.