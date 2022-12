Elon Musk deixa presidência do Twitter após "encontrar alguém doido o suficiente" para o cargo

No domingo, Musk pediu aos utilizadores do Twitter para decidirem se devia permanecer no comando da rede social. Com mais de 17 milhões de votos, 57,5% votaram a favor da demissão.

No mesmo dia, garantiu que ia aceitar o resultado da votação. No entanto, não adiantou quando é que o ia fazer, nem quem o ia substituir.

Esta foi a primeira vez que o multimilionário falou em deixar o cargo, depois de ter comprado a empresa em outubro por 44 milhões de euros.

Desde então, a gestão da rede social tem sido marcada por várias polémicas e uma onda de despedimentos sem precedentes.