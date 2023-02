Andrew Tate terá colocado seis mulheres sob o seu controlo, transformando-as em escravas, avança esta sexta-feira a Reuters, que teve acesso a um documento judicial inédito, com data de 30 de dezembro. Os investigadores acreditam que o influenciador e ex-kickboxer, juntamente com o irmão e dois cúmplices, controlava as contas de OnlyFans das vítimas assim como os ganhos no valor de dezenas de milhares de euros.

Uma das vítimas terá sido um