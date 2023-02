Novo documento confidencial descoberto durante busca do FBI na casa de Mike Pence

O FBI descobriu um documento adicional marcado como classificado na casa do ex-vice-Presidente Mike Pence, durante as buscas realizadas esta sexta-feira, no âmbito de uma investigação à posse indevida de registos confidenciais por antigos inquilinos da Casa Branca.

O conselheiro de Pence, Devin O'Malley, adiantou que o Departamento de Justiça completou "uma busca completa e irrestrita de cinco horas" e removeu "um documento com marcações classificadas e seis páginas adicionais sem tais marcações que não foram descobertas na revisão inicial pelo advogado do ex-vice-Presidente".

A agência de investigação FBI já se tinha apoderado do que o advogado de Pence descreveu ao Arquivo Nacional dos EUA como um "pequeno número de documentos" que foram "inadvertidamente encaixotados e transportados" para a casa de Pence, no estado do Indiana, no final do mandato do ex-Presidente Donald Trump.

A busca desta sexta-feira foi descrita como "pacífica e consentida" e ocorreu após uma prolongada negociação entre a equipa jurídica de Pence, que assistiu às operações, e o FBI.

O ex-vice-Presidente e potencial candidato presidencial em 2024 estava fora do Estado, a visitar a família na Califórnia, após o nascimento de um neto.

A polícia bloqueou a estrada junto ao bairro de Pence em Carmel, a norte de Indianápolis, enquanto o FBI realizou a busca.

Um membro da equipa jurídica de Pence estava na habitação, segundo uma das fontes ligadas ao processo citadas pela agência Associated Press (AP), que falou sob a condição de anonimato e que confirmou também que a polícia federal norte-americana teve acesso irrestrito.

O Departamento de Justiça também está a investigar a descoberta de documentos classificados na casa do atual Presidente, Joe Biden, no Delaware, e no seu antigo escritório em Washington, bem como na propriedade do ex-Presidente Donald Trump na Flórida.

As autoridades também estão a tentar determinar se Trump, ou alguém da sua equipa, obstruiu criminalmente a investigação ao recusar entregar os documentos.

O caso de Pence é muito diferente do de Trump, já que o ex-vice-Presidente solicitou uma revisão dos documentos guardados na sua casa, logo que foram descobertos outros documentos no seu antigo escritório.

Pence alega que não sabia que os documentos estavam na sua posse e mostrou-se sempre cooperante com as investigações.