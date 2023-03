Gary Lineker afastado do programa da BBC por criticar nova política de imigração

O antigo jogador de futebol, Gary Lineker, foi afastado de um programa do canal de televisão britânico BBC, depois de criticar as políticas de imigração nas redes sociais.

Foi com uma publicação no Twitter, que Gary Lineker abriu a discussão sobre a imigração no Reino Unido. O antigo jogador de futebol criticou as declarações da ministra do Interior britânica, que revelam a decisão de impedir os pedidos de asilo de imigrantes que atravessem o Canal da Mancha de forma ilegal.

Nesta rede social, Lineker disse ainda que esta política cruel era dirigida às pessoas mais vulneráveis, comparando a linguagem à usada pela era nazi.

Depois destas declarações, Lineker foi afastado do programa "Match of the Day", que apresenta há mais de 20 anos na BBC. Em comunicado, o canal de televisão britânico afirma que este afastamento acontece até que haja conclusões claras sobre o uso das redes sociais pelo antigo jogador.

Acrescentam ainda que a posição assumida pelo atual apresentador no Twitter é uma "violação das diretrizes do canal".

Quando assumiu o cargo em 2020, o diretor-geral da BBC, Tim Davie, já tinha alertado a equipa sobre o uso das redes sociais.

A suspensão de Lineker criou um alvoroço na opinião pública sobre a emissora nacional, pondo em causa a imparcialidade da BBC

O treinador do Liverpool saiu em defesa do antigo jogador e também o primeiro-ministro britânico comentou esta polémica, afirmando que o assunto não é com o governo, mas entre Lineker e a BBC.

Neste sábado, a estação pública foi obrigada a alterar a grelha de programação depois de vários apresentadores se recusarem a trabalhar em solidariedade com Lineker. Também alguns jogadores da liga inglesa anunciaram que não iriam dar as habituais declarações no final do jogo.

“Stop the boats”

O Governo britânico apresentou na terça-feira passada uma proposta de lei para dissuadir migrantes e traficantes de pessoas de atravessar o Canal da Mancha, que liga França ao Reino Unido, em pequenas embarcações, recusando asilo àqueles que cheguem ao país ilegalmente

O objetivo do governo britânico é evitar que, todos os anos, milhares de pessoas arrisquem a vida na travessia do Canal da Mancha.



Se aprovada, a nova lei vai impedir os migrantes ilegais de pedirem asilo no Reino Unido, sendo que serão detidos, expulsos e proibidos de alguma vez regressar.