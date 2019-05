Costa ameaça com demissão do Governo

Acompanhe em direto a emissão especial da SIC Notícias:

António Costa ameaçou esta sexta-feira demitir-se caso a alteração ao decreto do Governo sobre a recuperação de tempo de serviço congelado aos professores seja aprovada.

"Ao Governo cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e a credibilidade externa do país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República que, a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão."

Na declaração ao país, o primeiro-ministro falou numa "sólida" melhoria das finanças públicas" e defendeu que o Governo cumpriu todos os compromissos que assumiu com os portugueses.

António Costa lembrou os "mais de 350 mil funcionários que puderam progredir" e que "não se pode voltar a perder o que hoje se alcançou".

O primeiro-ministro afirmou ainda que a contagem total do tempo de serviços dos professores levanta dúvidas de constitucionalidade, é uma medida socialmente injusta e insustentável do ponto de vista financeiro.

"A comissão parlamentar de Educação aprovou na especialidade, na quinta-feira, um conjunto de normas que, independentemente das muitas dúvidas de inconstitucionalidade que suscita, é socialmente injusta e financeiramente insustentável"

"Um aumento da despesa de 340 milhões de euros"

O primeiro-ministro disse que a promulgação do diploma tem um custo superior a 300 milhões de euros entre este ano e próximo.

Primeiro-ministro acusa PSD e CDS de serem incoerentes

António Costa acusou os principais partidos de direita de terem sido "incoerentes" relativamente às medidas que têm vindo a defender.

Costa nega estar a pensar nas eleições

António Costa afirmou que foram os "quatro partidos" no Parlamento que votaram para as estas alterações, negando que a possível demissão do Governo seja uma forma de garantir maioria absoluta nas eleições.

Costa estranha entendimento dos partidos

O primeiro-ministro estranhou o entendimento dos partidos "para aprovar algo que nunca tinham proposto" e disse que o descongelamento total das carreiras dos professores acarreta uma despesa anual permanente de mais de 800 milhões de euros.

A crise causada com a aprovação da contabilização total do tempo de serviço dos professores

A declaração é feita depois de António Costa se ter reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da crise causada com a aprovação pelo parlamento da contabilização total do tempo de serviço dos professores.

Na quinta-feira, o Parlamento aprovou uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.

Na sequência deste passo, o primeiro-ministro convocou para hoje de manhã, com caráter de urgência, uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo, encontro que decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Após esta reunião do núcleo de coordenação política, o primeiro-ministro deslocou-se ao Palácio de Belém para reunir-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.