"Só o inferno pode ser pior do que isto"

O incêndio em Vila de Rei e Mação que deflagrou no sábado está dominado e entrou em fase de resolução, informou esta terça-feira Luís Belo Costa, comandante operacional da Proteção Civil.

Ainda assim, as autoridades admitem que, à semelhança do que aconteceu ontem, o cenário possa agravar-se durante a tarde com o vento e o calor.