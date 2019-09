Trânsito interditado na serra de Sintra devido a risco de incêndio

O trânsito na serra de Sintra vai estar interditado, entre quarta-feira e domingo, exceto a transportes públicos e moradores, devido ao "alerta laranja" da Proteção Civil para risco de incêndio, determinou esta terça-feira a autarquia.

Num despachado assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), a que a agência Lusa teve acesso, é explicado que esta interdição irá vigorar desde as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de sábado, nas vias que integram o perímetro da serra de Sintra.

"Urge proteger quem vive e visita Sintra com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil. Urge preservar a Serra de Sintra, Património Mundial UNESCO da Paisagem Cultural, e defendê-la para as gerações vindouras", sublinha a nota.