Defesa de Rosa Grilo pediu a exumação do cadáver de Luís Grilo

Esta terça-feira, o tribunal de Loures chumbou vários requerimentos pedidos pela defesa de Rosa Grilo, entre eles a exumação do cadáver de Luís Grilo. Segundo Tânia Reis, advogada da arguida, o disparo pode não ter sido a causa da morte do triatleta. A leitura da sentença do caso da morte de Luís Grilo foi adiada para dia 3 de março.