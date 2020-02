PSD não vai apoiar mudança de lei para viabilizar aeroporto no Montijo

O vice-presidente do PSD garante que o partido não vai apoiar o Governo na mudança da lei para viabilizar o aeroporto do Montijo.

David Justino diz mesmo que isso seria dar um "pontapé no princípio do Estado de Direito".

No debate desta quarta-feira no Parlamento, o ministro das Infraestruturas garantiu que o Governo vai respeitar a decisão maioritária dos partidos, mas avisa, no entanto, que a construção do aeroporto do Montijo cai por terra se a lei não for alterada.

