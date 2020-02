Primeiro-ministro diz que não há plano B ao aeroporto do Montijo

O primeiro-ministro repetiu esta quinta-feira que não há plano B ao aeroporto no Montijo e que recomeçar do zero terá custos muito grandes para a economia.

Por isso mesmo, António Costa diz que está perplexo com a recusa do PSD em ajudar o PS a alterar a lei, que neste momento dá poder de veto às autarquias.

