Buscas na SAD do SC Braga adiam apresentação do novo treinador

As buscas na SAD do Sporting de Braga e na casa do presidente do clube António Salvador obrigaram a adiar a apresentação do novo treinador, que estava marcada para esta quarta-feira, como conta o repórter da SIC, Miguel Mota.

As buscas são realizadas no âmbito da Operação Fora de Jogo, que investiga suspeitas de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais em transferências de jogadores.



