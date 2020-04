25 de Abril em tempos pandémicos

A Associação 25 de Abril apela aos portugueses em confinamento para que cantem à janela a letra de Zeca Afonso. Apesar da controvérsia dos últimos dias, a Assembleia da República vai mesmo comemorar o 25 de Abril.

A sessão anual só não se realizou por 4 vezes. A primeira, em 1983, quando houve eleições legislativas no próprio dia. A segunda, 9 anos depois. Por decisão do então presidente Mário Soares, a celebração ocorreu fora do hemiciclo.

Em 1993, a cerimónia foi cancelada, depois da comunicação social anunciar que não haveria cobertura do evento, em protesto contra as restrições do palácio de São Bento à liberdade de imprensa. E, mais recentemente, em 2011, por o parlamento se encontrar dissolvido.