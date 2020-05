António Costa diz que André Ventura "foi de trivela" e elogia "resposta à altura" de Quaresma

O primeiro-ministro António Costa salientou hoje que "não há nenhum problema" com a comunidade cigana e afirmou que o deputado André Ventura, do Chega, "foi de trivela" e levou "um baile do Quaresma", em referência à resposta do jogador.

Durante o debate quinzenal, que decorreu na Assembleia da República, Ventura perguntou a Costa sobre se "concorda ou não que há um problema com a comunidade cigana em Portugal", questionando também o que pensa fazer "com o reiterado incumprimento" às normas de confinamento por causa da pandemia da Covid-19.

"Não, não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora o senhor deputado é que tem um problema, é que já foi de trivela", respondeu o primeiro-ministro, numa referência à resposta do jogador de futebol Ricardo Quaresma, cuja trivela (jogar a bola com a parte de fora do pé) é a sua imagem de marca.

Depois de André Ventura ter insistido no assunto e ter acusado o chefe de Governo de fazer uma piada, o primeiro-ministro apontou que "não disse uma graça, mas disse mesmo aquilo que é verdade".

"O senhor deputado resolveu criar um caso de uma parte importante dos portugueses, que é a comunidade cigana, como se eles fossem estrangeiros e não sabendo que há séculos que eles são tão portugueses como qualquer um de nós", assinalou, considerando que aquilo que deputado do Chega "teve foi uma resposta à altura de um grande campeão nacional e de um grande jogador da nossa seleção".

