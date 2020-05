O primeiro-ministro defende que não há qualquer problema com a comunidade cigana e diz que André Ventura "foi de trivela" e "levou um baile" de Ricardo Quaresma.

Esta quinta-feira, durante o debate quinzenal, também Catarina Martins defendeu que, no que depender do Bloco de Esquerda, as ideias racistas do deputado do Chega "hão de ir para o caixote do lixo".