"A Márcia recusava-se a ver as notícias", revela tia do pai de Valentina

A SIC falou esta segunda-feira com a tia do pai de Valentina, que está a tomar conta das duas filhas do casal.

INTERROGATÓRIO A PAI E MADRASTA DE VALENTINA ADIADO PARA AMANHÃ

O interrogatório e a presença em tribunal do pai e da madrasta de Valentina, a criança de 9 anos encontrada morta em Peniche, foram adiados para esta terça-feira.

O Ministério Público aguarda pelo resultado da autópsia para levar os dois suspeitos a interrogatório judicial. Foram ouvidos pela Polícia Judiciária no final da semana passada e detidos na manhã de domingo.

São suspeitos de homicídio qualificado, punido com uma pena que pode ir até 25 anos de prisão, e de profanação de cadáver, com pena de prisão até 2 anos.