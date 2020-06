Jerónimo de Sousa promete “pesar e bem” as circunstâncias para realizar Festa do Avante!

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que o partido mantém a intenção de realizar a Festa do Avante! em setembro, mas promete “pesar e bem” as circunstâncias em que vai acontecer.

No final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder comunista foi questionado se, perante as novas medidas restritivas na Área Metropolitana de Lisboa, o PCP poderia reavaliar a realização do evento, que marca anualmente a ‘rentrée’ comunista.

“Pela enésima vez, dizer que a festa está marcada desde o ano passado, estamos a pensar realizá-la, acompanhada naturalmente de uma avaliação das circunstâncias em que ela se vai realizar”, disse.

O líder do PCP defendeu o que tem sido o “sentido de responsabilidade” do partido nesta pandemia e a sua intenção de tentar o “regresso à normalidade”, mas sem prejudicar a saúde pública.

“Mantemos a Festa do Avante!, mas pesaremos e bem as circunsâancias em que se possa realizar”, assegurou.

O evento está marcado para entre 04 e 06 de setembro no concelho do Seixal, que faz parte da Área Metropolitana de Lisboa.

Nas suas últimas edições, o Avante, jornal oficial do PCP, tem noticiado os trabalhos de preparação da festa na Quinta da Atalaia, Seixal, incluindo os anúncios de compra de bilhetes".

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) está sujeita, a partir de hoje, a medidas mais restritivas para conter os casos de covid-19 - como a proibição de ajuntamentos de mais de dez pessoas ou o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais a partir das 20:00 (exceto restaurantes) - e quem desrespeitá-las pode incorrer em crime de desobediência, determinou o Governo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.540 mortes e 39.737 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

É o 26.º país do mundo com mais óbitos e o 34.º em número de infeções.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.534 para 1.540, mais seis em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 39.392 para 39.737, mais 345, o que corresponde a um aumento de 0,9%.

Há 441 doentes internados, mais 17 em relação a ontem. 72 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número face a segunda-feira.

O número de casos recuperados subiu de 25.548 para 25.829, mais 281.

Mais 472 mil mortos e mais de 9,1 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 472.173 pessoas e infetou mais de 9.116.250 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan., segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa.

Pelo menos 4.437.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais afetados:

Estados Unidos, com 120.402 mortes e 2.312.302 casos

Brasil com 51.271 mortes para 1.106.470 casos

Reino Unido com 42.647 mortes (305.289 casos),

Itália com 34.657 mortes (238.720 casos)

França com 29.663 mortos (197.251 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.418 casos e 4.634 mortes

A Europa totalizou 193.274 mortes para 2.549.769 casos, Estados Unidos e Canadá 128.883 mortes (2.413.939 casos), América Latina e Caraíbas 97.782 mortes (2.101.188 casos); Ásia 29.902 mortes (1.068.963 casos), Médio Oriente 13.887 mortes (656.651 casos), África 8.314 mortes (316.820 casos) e Oceânia 131 mortes (8.928 casos).