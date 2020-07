Canil em Santa Maria da Feira: "Animais viviam em cima de excrementos em jaulas"

Um canil ilegal em Canedo, Santa Maria da Feira, está a motivar protestos por parte da população. A situação está agora mais calma, mas ao longo do dia foram registados dois momentos de tensão: um que envolveu um jornalista e outro com a proprietária do abrigo.

Segundo o repórter da SIC Miguel Mota, a dona do canil alega ter sido agredida quando transportava cinco animais. A carrinha onde seguia tem os vidros partidos.

Joana, uma das populares que se encontram no local, afirmou que já tem conhecimento desta situação desde 2018 e que já foram feitas várias denúncias às autoridades. Disse ainda, tal como outra mulher que teve acesso ao canil, que existem registos fotográficos e em vídeo de como viviam os animais: em cima de excrementos, em jaulas, com carraças, sem as condições mínimas.

O vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira confirmou que o abrigo não reúne as condições ideiais e que existem vários processos de maus-tratos contra a proprietária do espaço.

A manifestação decorre na sequência da morte de 73 animais num abrigo em Santo Tirso, que foi atingido pelo fogo em Valongo. Ainda esta segunda-feira, cerca de 400 pessoas se juntaram numa vigília para denunciar casos como estes.