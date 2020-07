Incêndios. Portugal em situação de alerta até amanhã

Portugal entrou hoje em situação de alerta por causa do risco elevado de incêndio. As previsões meteorológicas apontam para tempo quente e seco nos próximos dias.

É ainda proibido realizar queimadas e queimas de sobrantes de exploração bem como a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos.

Fogo em Oleiros: as imagens do local onde veículo dos bombeiros se despistou

A SIC captou imagens exclusivas do local onde um veículo dos bombeiros se despistou, no sábado, na Serra do Muradal, depois de ter saído da estrada principal quando seguia a caminho do combate às chamas, em Oleiros.

O vídeo mostra que o veículo está imobilizado numa fenda da serra, partido em dois. Trata-se de uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova.

Ao despistar-se, saiu da estrada e caiu por uma encosta da serra ao longo de 200 metros com cinco bombeiros no interior. As imagens captadas por drone mostram as marcas que deixou na terra da encosta, por onde caiu, desgovernado.

O acidente fez uma vítima mortal, um jovem bombeiro de 21 anos, e quatro feridos, dois com gravidade.