O Comandante Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) explicou as circunstâncias da morte do bombeiro em Oliveira de Frades. Duarte Costa falou ainda na necessidade de haver tolerância zero no uso do fogo.

Um bombeiro morreu esta segunda-feira por inalação de fumo durante o combate às chamas em Antelas, Oliveira de Frades.

Pedro Daniel Ferreira, um bombeiro de 38 anos da corporação de Oliveira de Frades, estava desaparecido desde o início da tarde.