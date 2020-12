Ramalho Eanes enaltece patriotismo de Eduardo Lourenço

A missa de corpo presente do ensaísta Eduardo Lourenço, que morreu na terça-feira aos 97 anos, vai decorrer esta quarta-feira no Mosteiro dos Jerónimos. Entre as personalidades presentes está António Ramalho Eanes.

O antigo Presidente da República considerou que os portugueses terão sempre uma dívida intelectual para com Eduardo Lourenço.

O ensaísta Eduardo Lourenço morreu na terça-feira, em Lisboa. Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa.