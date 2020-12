Morreu Eduardo Lourenço

O ensaísta Eduardo Lourenço, de 97 anos, morreu hoje em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da Presidência da República.



Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, Eduardo Lourenço foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa.



Eduardo Lourenço Faria nasceu em 23 de maio de 1923, em S. Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, na Beira Baixa.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, já reagiu à morte do ensaísta.

"Não posso deixar de lamentar profundamente a morte de Eduardo Lourenço, uma das mentes mais brilhantes deste país. Eduardo Lourenço foi um pensador, arguto e sensível como poucos e incansável combatente do caos dos dias", referiu a ministra numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Quando celebrou 96 anos foi distinguido com o Prémio Livraria Lello, que também foi batizado com o nome do ensaísta. A cerimónia realizou-se no Palácio Foz, em Lisboa, em maio de 2019.