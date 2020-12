Caso SEF. Rui Rio alerta para risco de "desautorização muito grave" às autoridades

O presidente do PSD, Rui Rio, alerta para o risco de degradação da credibilidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

À saída de um encontro com uma Delegação do SEF, Rui Rio pediu que não se transforme um "caso isolado", que considera grave, num problema sistémico.

Depois de ouvir representantes do SEF, o líder da oposição acredita que é perigoso olhar para todas as suspeitas de violência, como se fossem casos semelhantes à da morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa.

"Não podemos olhar para as polícias e, neste caso, para o SEF da maneira como, aparentemente, se está a tentar olhar porque isso gera uma desautorização que é muito grave", afirmou.

O presidente dos sociais-democratas disse ainda que está preocupado com as condições de trabalho no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.