Indemnização à família de Ihor Homeniúk é uma das maiores de sempre

A família de Ihor Homeniúk, o cidadão ucraniano que foi morto nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), vai aceitar a proposta de indemnização do Estado português. A Provedora da Justiça decretou um valor a cima dos 800 mil euros, muito perto do milhão de euros que a família reclama em tribunal

A proposta da Provedora da Justiça, que é uma das maiores de sempre, não é negociável e teve em conta o “tratamento cruel, desumano ou degradante” a que Ihor foi sujeito no aeroporto de Lisboa.

A proposta foi enviada ao representante legal da viúva e, nesta altura, já é do conhecimento da família. O documento aguarda ainda tradução e será remetido para a Ucrânia, tendo um prazo para responder de 30 dias.

O valor será pago através do orçamento do SEF: 660 mil euros serão transferidos de imediato para a viúva enquanto o resto será dividido entre o pai da vítima e uma pensão para os dois filhos menores.

Em princípio, o acordo será formalizado já na próxima semana e remetido para a Provedora da Justiça.