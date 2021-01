SEF vai ser extinto e passa a chamar-se Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA)

O SEF vai ser extinto e todas as funções policiais passam para a GNR, PSP e PJ.



Segundo o plano do Governo divulgado hoje pelo Diário de Notícias, a Polícia Judiciária ficará encarregue de toda a investigação criminal, incluindo os crimes de tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal. Todas funções policiais passam para a GNR, PSP.

O novo organismo passa a chamar-se de Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA) e fica com as competências administrativas, tais como tratar de passaportes, vistos, autorizações de residência e estatuto de refugiados, mantendo-se sob tutela do ministério da Administração Interna.

A reestruturação do SEF já estava no programa do Governo e foi ontem apresentada pelo ministro Eduardo Cabrita na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, presidida pelo primeiro-ministro António Costa, 10 meses após a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk à guarda do SEF no aeroporto de Lisboa.

