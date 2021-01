Mulher morta à facada na Maia em crime de violência doméstica

Uma mulher de cerca de 40 anos foi esta segunda-feira encontrada morta em casa com vários golpes de arma branca no coração, na Maia, no distrito do Porto, num crime de violência doméstica, anunciou à agência Lusa a PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano do Porto, a vítima foi morta pelo ex-companheiro, na localidade de Vermoim, pelas 19:30.

"Foi em contexto de violência doméstica, embora já estivessem separados há cerca de três anos", adiantou a mesma fonte.

A PSP acrescentou que a vítima terá sofrido seis golpes na zona do coração, mas anotou que os números poderão ser diferentes, após "examinação pormenorizada".

Entretanto, o suspeito já se encontra detido e foi conduzido para a esquadra da PSP da Maia, para elaboração de expediente.

À Lusa, os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia avançaram que a mulher encontrava-se com o filho menor em casa.

Por se tratar de um crime de homicídio, o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) para investigação.