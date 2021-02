Inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk começam a ser julgados esta terça-feira

Começam esta terça-feira a ser julgados três inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk. Os arguidos vão alegar inocência e dizem que não agrediram, nem pontapearam o cidadão ucrâniano.

Os três alegam que usaram a força necessária, defendendo que há vários cenários possíveis para o que se passou no Centro de Instalação Temporária do SEF, no Aeroporto de Lisboa, onde além dos inspetores também entraram os seguranças da empresa Prestibel.

Ihor Homeniuk morreu de asfixia mecânica, fruto de extrema violência, segundo a autópsia, que também será contestada pelas defesas.