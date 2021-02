Crise no CDS. “Há momentos em que é melhor não esconder que há problemas”

Depois de um Conselho Nacional que durou mais de 16 horas, onde a moção de confiança a Francisco Rodrigues dos Santos foi aprovada com pouco mais de metade dos votos, Nuno Melo, eurodeputado do CDS, considera que o partido “saiu esclarecido”.

“O Conselho Nacional não achou que as coisas estivessem propriamente bem, esteve quase dividido pela metade. Mas achou que o presidente do partido deve cumprir o seu mandato. Pessoalmente, eu acho que o presidente do partido também deve ter consigo ler estes sinais e saberá, de agora em diante, interpretando-os, alterar alguma coisas”, disse o eurodeputado à Edição da Noite da SIC Notícias.