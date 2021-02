Julgamento do caso Valentina marcado por versões contraditórias

Começou esta manhã o julgamento do pai e da madrasta de Valentina, a menina de 9 anos morta o ano passado em Atouguia da Baleia. Os dois arguidos acusaram-se mutuamente da autoria das agressões.

O QUE DISSERAM SANDRO E MÁRCIA?

Sandro Bernardo, o primeiro a ser ouvido, contou em tribunal um relato do que se passou naquele dia que se afasta da descrição feita pelo Ministério Público.

O pai da pequena Valentina acusa a companheira e madrasta da criança de ser a responsável pelas agressões que terão provocado a morte da menina. Acrescenta que nada fez para socorrer a filha por influência da companheira.

Uma versão contrariada por Márcia Monteiro, que garante ter sido o pai a agredir Valentina, assegurando ainda que tentou defender a criança.

Testemunhas ouvidas esta quarta-feira

Uma das testemunhas ouvidas esta quarta-feira foi a mãe de Valetina que reiterou, em tribunal, que nunca teve conhecimento de maus-tratos e que a menina sempre gostou muito de estar na casa do pai.

Também foi ouvido o irmão de Valentina de 13 anos, filho apenas da arguida. Referiu ter ouvido a menina a ser agredida uma dezena de vezes pelo próprio pai, sendo logo depois levada para a casa de banho onde terão continuado as agressões com água quente.

MINISTÉRIO PÚBLICO APONTA A AUTORIA DAS AGRESSÕES AO PAI

Os indícios recolhidos pela investigação levaram o Ministério Público a acusar Sandro Bernardo da autoria das agressões. Tudo na banheira de casa, primeiro com água muito quente e depois com socos em várias partes do corpo que acabaram por provocar uma hemorragia interna.

Valentina foi depois deixada durante horas no sofá de casa sem ser socorrida, até que acabou por morrer. O casal abandonou mais tarde o corpo numa zona de floresta e participou o desaparecimento às autoridades.

Depois de três dias de buscas, o pai acabou por indicar à polícia Judiciária o local onde estava o corpo da criança

Os arguidos estão a ser julgados pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e simulação de sinais de perigo. Sandro Bernardo é ainda acusado de violência doméstica sobre a filha.