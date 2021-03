Sem aplausos nas bancadas parlamentares mais à esquerda, Marcelo repetiu a promessa de há 5 anos

O Presidente da República tinha que cumprir à risca o protocolo e chegar à Assembleia da República precisamente às 10:16 desta terça-feira.

O percurso que seria de 12 minutos acabou por acontecer mais rápido do que o previsto. Um minuto que obrigou o Presidente da República a improvisar, para que, como manda o protocolo, ouvir-se a Portuguesa à hora marcada.

Já no interior da Assembleia da República repetiu a promessa de há 5 anos. As bancadas mais à esquerda não quiseram aplaudir o Chefe de Estado, mas os elogios ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa chegaram através do presidente da Assembleia da República.