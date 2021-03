Uma pessoa precisa de 110 litros de água por dia, mas cada português gasta cerca de 190 litros

Em Portugal, cada habitante gasta cerca de 65 mil litros deste recurso por ano e no mundo cerca de 18% das pessoas não têm acesso a água potável.

Os dados das Nações Unidas mostram que cada ser humano, precisa de cerca de 110 litros de água para as suas necessidades, mas em Portugal, cada pessoa gasta perto de 190 litros por dia. Em comparação com 1995, atualmente consome-se mais 30% de água.

Criado há quase três décadas, o Dia Mundial da Água prentende alertar para a necessidade de poupar um recurso cada mais escasso.

Para assinalar a data, a Associação de Distribuição e Drenagem Águas está a promover uma iniciativa, que pretende que as torneiras dos portugueses se mantenham fechadas entre as 22:00 e as 23:00.