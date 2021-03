Advogada de Rosa Grilo acusada de três crimes

A advogada de Rosa Grilo foi hoje acusada de três crimes por ter alegadamente plantado provas no caso do homicídio de Luís Grilo.



Ao que a SIC apurou, o Ministério Público acusa a advogada Tânia Reis de simulação de crime, posse de arma proibida e favorecimento pessoal. Também o antigo inspetor da PJ, João de Sousa, está acusado pelos mesmos crimes.

Em causa está um invólucro encontrado na casa de Rosa Grilo, durante o julgamento. O Ministério Público acredita que se tratou de uma prova plantada pela advogada e pelo antigo inspetor para fazer crer que haveria um erro grosseiro na investigação inicial.



No início de março, a defesa de Rosa Grilo pediu ao Supremo Tribunal a repetição do julgamento pela morte do triatleta Luís Grilo alegando falhas da investigação.

No julgamento, que decorreu no Tribunal de Loures, Rosa Grilo, em prisão preventiva desde setembro de 2018, foi condenada, em 3 de março de 2020, por um tribunal de júri, a 25 anos de cadeia pelo homicídio do marido, enquanto António Joaquim foi absolvido do crime.

A decisão do Supremo Tribunal deverá ser anunciada hoje.

