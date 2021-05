Imigrantes em Odemira. Sindicato do SEF acusa autarca e Governo

O debate desta terça-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, sobre o drama dos imigrantes em Odemira e as suspeitas de tráfico humano ficou marcado por uma troca de acusações.

Acácio Pereira, presidente do Sindicato do SEF, acusou o autarca de Odemira de aproveitamento político. José Alberto Guerreiro negou que esteja a dar importância ao assunto apenas pelo aproximar das eleições autarquicas já que não se pode recandidatar-se.

Por outro lado, Luís Mesquita Dias, presidente da Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores afirmou que os empresários não beneficiam da situação precária dos trabalhadores e defendeu a importância do setor da agricultura para a região.

O presidente do Sindicato do SEF lançou ainda farpas ao Governo, e em particular o ministro da Administração Interna. Acácio Pereira diz que não podem alegar desconhecimento.

Apesar da amizade pessoal, Luís Mesquita Dias acusou o presidente da Câmara de Odemira de diabolizar a agricultura, ao que o autarca respondeu que é preciso que existam limites e que as empresas do setor devem respondam perante as associações, algo que não acontece em todos os casos.