"Apareceram quando estávamos a dormir". Imigrantes realojados em Almograve 

Vinte e um migrantes nepaleses foram realojados esta madrugada, na Pousada da Juventude de Almograve.

Os imigrantes foram acordados à meia-noite para a transferência de habitação. Em declarações à SIC, mostraram-se perplexos e questionaram o objetivo desta operação e a forma como está a ser conduzida.

Não percebem o que os prende à pousada e ao isolamento, e porque não podem ir trabalhar. Pedem explicações, pois sentem-se peões num tabuleiro de xadrez que os transcende.

O responsável pela Proteção Civil no Alentejo disse esta quarta-feira de manhã que tinham sido realojados cerca de 50 imigrantes no Zmar e na pousada da Juventude de Almograve e que todas as pessoas estavam negativas para o novo coronavírus.

Já a GNR esclareceu que acompanhou esta quarta-feira de madrugada a operação para realojar no complexo Zmar os imigrantes que trabalham na agricultura na sequência de um pedido da Proteção Civil Municipal de Odemira.